Дизайн сайта юридической фирмы

Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной. Настроение шапки "светлое", но клоунское. Основным на шапке будет здание. Здание должно выделятся и светится. Здание это - шоу Здание должно притягивать, ночью должно выделятся Как ночью ...