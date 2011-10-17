Дизайн сайта "Здоровая страна"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок397 просмотров

Нужен дизайн сайта "Здоровая страна". Сделать логотип и сайт, крупно написать телефон. Структура сайта и бриф представлены в присоединенных файлах.

Нужно оформить так, чтобы было видно, что это именно одна статья.

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Дата публикации | Автор | Категория

статьи на главной будут выводиться в коротком виде

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

Xanaka
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
kotbegemot
Ярослав 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$120
4 дня
Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

Xanaka
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
kotbegemot
Ярослав 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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