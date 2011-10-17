Нужен дизайн сайта "Здоровая страна". Сделать логотип и сайт, крупно написать телефон. Структура сайта и бриф представлены в присоединенных файлах.

Нужно оформить так, чтобы было видно, что это именно одна статья.

Оформление постов:

Заголовок

Краткое содержание

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статьи на главной будут выводиться в коротком виде