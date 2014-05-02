Дизайн сайта женской тематики

Главную страницу нарисовать пишите сроки 3000 р на веб мани по протекции
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
Бюджет 3 000 руб. Срок 3-4 дня.
Сайт на движке вордпресс, женской тематики (здоровье, красота, похудение).
Целевая аудитория это девушки-женщины примерно 22-45 лет (то есть НЕ девчачий дизайн).
Нужен простой и симпатичный дизайн в светлых, нежных тонах. Логотип в шапке.
Самый, пожалуй, важный критерий, это просто мега-мега-аккуратность. Это самый главный критерий.
Хорошо было бы придать сайту свободность, ненапряжность.
Небольшой бюджет совсем не означает, что можно легкомысленно отнестись к этому делу и выполнять тяп-ляп. Ведь конец сотрудничества всегда завершает отзыв, берегите свою репутацию. Поэтому беритесь только те, кому это реально интересно и кто отнесется с большим вниманием к работе!
Около 10 страниц надо будет сделать. Но по сути основная страница одна - главная, остальные по ее шаблону. Исполнителю скину подробное тз со страницами и мелкими указаниями.
"Важных" дизайнеров просьба не беспокоиться и сразу проходить мимо без "умных" советов, спасибо за понимание.
Если заинтересовал проект, то оставляйте отклики только в комментариях к проекту.
Всем хорошего настроения! Не грустите)
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