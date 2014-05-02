Дизайн сайта женской тематики

Привет всем!

Бюджет 3 000 руб. Срок 3-4 дня.

Сайт на движке вордпресс, женской тематики (здоровье, красота, похудение).

Целевая аудитория это девушки-женщины примерно 22-45 лет (то есть НЕ девчачий дизайн).

Нужен простой и симпатичный дизайн в светлых, нежных тонах. Логотип в шапке.

Самый, пожалуй, важный критерий, это просто мега-мега-аккуратность. Это самый главный критерий.

Хорошо было бы придать сайту свободность, ненапряжность.

Небольшой бюджет совсем не означает, что можно легкомысленно отнестись к этому делу и выполнять тяп-ляп. Ведь конец сотрудничества всегда завершает отзыв, берегите свою репутацию. Поэтому беритесь только те, кому это реально интересно и кто отнесется с большим вниманием к работе!

Около 10 страниц надо будет сделать. Но по сути основная страница одна - главная, остальные по ее шаблону. Исполнителю скину подробное тз со страницами и мелкими указаниями.

"Важных" дизайнеров просьба не беспокоиться и сразу проходить мимо без "умных" советов, спасибо за понимание.

Если заинтересовал проект, то оставляйте отклики только в комментариях к проекту.

Всем хорошего настроения! Не грустите)