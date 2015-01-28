Дизайн сайта женской тематики

$200
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка119 просмотров
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Добрый день! Необходимо создать дизайн для сайта женской тематики: для главной, рубрики, поста и 404-й страницы.

Также нарисовать логотип для сайта.

Дизайн сайта
9 лет назад
Andrey161rus
Андрей 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
26 минут назад
9 лет назад
$200
7 дней
Владимир отличный дизайнер! Спасибо большое Вам за проделанную работу и за все доработки, которые мне понадобились в последствии. Постоянно на связи, всегда может внести правки во время работы, так же рекомендует свои доработки, они как правило очень полезны. Все было на высшем уровне! С удовольствием обращусь к Вам еще! Спасибо еще раз!
Было приятно поработать с Андреем, четко поставил задачу и своевременно оплатил работу. Буду рад продолжить сотрудничество. Очень рекомендую всем!
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