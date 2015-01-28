Дизайн сайта женской тематики

Владимир отличный дизайнер! Спасибо большое Вам за проделанную работу и за все доработки, которые мне понадобились в последствии. Постоянно на связи, всегда может внести правки во время работы, так же рекомендует свои доработки, они как правило очень полезны. Все было на высшем уровне! С удовольствием обращусь к Вам еще! Спасибо еще раз!