Необходимо сделать красивый дизайн для Ателье по пошиву одежды. Бюджет 6000 рублей. В основном сайт должен говорить о том, что все Красиво, дорого. (Полный fashion!) Основные страницы: Главная О Компании Каталог On-line заказ Прайс-лист Новости Контактная информация В приложенном файле логотип, который нужно использовать в дизайне Все ...
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Необходимо разработать дизайн сайта Журнала студенческой молодежи
Основные разделы сайта:
1. О нас.
2. Фотогалерея.
3. Новости
4. Кубик Рубрик
5. ИМХО
6. поиск
Должно быть стильно и по студенчески,
Бюджет 6000 рублей.
Логотип в приложенном файле.
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