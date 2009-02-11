Дизайн сайта журнала

Срочно необходим дизайн сайта под ДЛЕ, с грамотной версткой НИ ОДНОЙ КАРТИНКИ ИЗ ОФОРМЛЕНИЯ в коде сайта не должно быть - всё в @import url(/templates/New/css/cityfun.css); Бюджет не большой что нужно добавить в дизе объясню в асе, выбранному ...