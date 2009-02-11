Дизайн сайта журнала

$250
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок1148 просмотров
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#1$

Необходимо разработать дизайн сайта Журнала студенческой молодежи

Основные разделы сайта:

1. О нас.

2. Фотогалерея.

3. Новости

4. Кубик Рубрик

5. ИМХО

6. поиск

Должно быть стильно и по студенчески,

Бюджет 6000 рублей.

Логотип в приложенном файле.

Дизайн сайта
15 лет назад
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
ernestos
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
Эрнест дизайнер от природы! Профессионально решил поставленную задачу. Сделал все изменения, которые внес заказчик своевременно. Приятно работать.
Заявки фрилансеров
ernestos
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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