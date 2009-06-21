Дизайн салона красоты

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Закрыт53 заявки545 просмотров

Разработка дизайна, салона красоты.

Лого + слоган «подчеркни свою индивидуальность»

Общая концепция:

Стилистика, приближенная к хай-тек. Размеры как у сайта http://twigy.ru/index2.php. или

http://oblakastudio.ru/

Никаких вензелей и гламура.

Шрифты мягкие, возможно курсив.

На главной странице:

О нас, Услуги, Тренды, Акции, Контакты, Отзывы.

Кнопки с подсветкой.

Строка поиска.

Бренды с которыми работает салон на главной странице.

В ротации, на главной странице, фото моделей.

Цветовая гамма во вложенном файле.

Адаптация шаблона под Joomla 1.5

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Способ оплаты любой.

JoomlaPHP
16 лет назад
radiy77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров