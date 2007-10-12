Дизайн шаблона для скрипта доски объявлений

Необходимо разработать дизайн для SHOP CMS, изготовить шаблон и внедрить его в скрипт. Крайне желательно, чтобы разработчик имел соответствующий опыт, подкрепленный примерами выполненых работ. Вопросы в личку. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание дизайна вместе с версткой для скрипта http://do1.ru/script/
При необходимости высылаю стандартный дизайн - там всего один шаблон на всю доску ну и css конечно.
Задача предельно простая.
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