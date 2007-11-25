Дизайн шаблона oscommerce

$500
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать шаблон для osCommerce 2.2 MS2 VaM Edition шблон не надо делать с нуля а перенести и собрать елементы.

Оплата производится продукцией нашего магазина на $400-450

http://vipswiss.com/

16 лет назад
Vipswiss
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн туристического сайта

    $1000

    Срочно ищу дизайнера для работы над дизайном туристического сайта. Нам необходимо создать дизайн для сайта туристической компании. Вам необходимо будет разработать около 4-5 страниц (главная, страница с выбором стран, страница с выбором вида отдыха, страница описания ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для взрослых (50 шт)

    $2500

    Требуется разработка 50 дизайнов. Тема: для взрослых: Примеры рабочих сайтов, дизайны которых мне нравиться: http://younghomevideo.com http://netporn.tv http://medicaluniform.netporn.tv/index.php http://novoevideo.ru Под дизайном пониматься сверстанный вариант сайты и не просто шаблон. Готов выкупить готовые дизайн которые не использовались ранее. Если есть примеры готовых дизайнов ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы портала

    Требуется разработка основной страницы портала (только рисунок), которая содержит рисунки-ссылки на разделы. Тема пртала - музыка Всего 5-ть разделов: - Радио (радиостанции и on-line радио) - Клубы (ночная жизнь) - Молодые исполнители (музыканты, сольные исполнители, полные группы, dj и ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание дизайна сайта и логотипа компании

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип. Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и ...

    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон дизайна сайта

    Требуется шаблон дизайна сайта типа "adult видео за sms" и на базе его три вариации (классик, гей, лесби). Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подсказать как сохранить видео с сайта

    $5

    Есть сайт - http://www.intv-inter.net. Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube. Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Пиксель-арт рисунки

    Уважаемые фрилансеры! Ищется человек, владеющий данной техникой. Требуется или нарисовать одно изображение в такой манере или предложить уже из имеющихся на тематику, которую мы Вам сообщим. Предполагается и дальнейшее сотрудничество. Опыт и портфолио первостепенные требования! Пишите в ICQ, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад