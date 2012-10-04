Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Дизайн шапки и подвала
Дизайн шапки и подвала сайта www.sportsever.ru
Нужно сделать редизайн шапки и подвала. Шапка устраивает и эта, но хотелось бы, чтобы она не выделялась из общего стиля. Можно использовать общий фон сайта. Подвал просто нужно доработать. Структура и информация прежние.
Порядок приема и сдачи работы:
1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты — 100%.
2. Заказчик принимает работу, если макет соответствует требованиям.
Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.
Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.
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