Дизайн шапки и подвала сайта www.sportsever.ru

Нужно сделать редизайн шапки и подвала. Шапка устраивает и эта, но хотелось бы, чтобы она не выделялась из общего стиля. Можно использовать общий фон сайта. Подвал просто нужно доработать. Структура и информация прежние.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты — 100%.

2. Заказчик принимает работу, если макет соответствует требованиям.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.