Дизайн шапки и подвала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок201 просмотр

Дизайн шапки и подвала сайта www.sportsever.ru

Нужно сделать редизайн шапки и подвала. Шапка устраивает и эта, но хотелось бы, чтобы она не выделялась из общего стиля. Можно использовать общий фон сайта. Подвал просто нужно доработать. Структура и информация прежние.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты — 100%.

2. Заказчик принимает работу, если макет соответствует требованиям.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.

13 лет назад
MediaVision
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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