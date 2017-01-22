Нужен дизайн лендинга и причесать логотип ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1EfOxPAReLsu769frxSg0lAV0YmTwB-w8-k-iMMnPEjY/edit?usp=sharing Прототип: http://shablon-lp.d-sant.com/test2/ Требования к дизайнеру: - профобразование в художественном учебном заведении (программисты, проходите мимо); - художественное образование в следующих регионах: Минск, Киев, Харьков, Питер, ...
Дизайн соц.сети
Нужен дизайн сайта. Основная часть - это карта. Необходимо отрисовать маркеры, модульные окна и формы, выпадашки, шапку сайта. Есть прототип и кое-какие наброски по маркерам, формам. В первом этапе работы примерно часов на 60-80 максимум. Доступ к прототипу после собеседования.
Далее потребуется адаптив и дополнительные экраны (оплачивается отдельно).
Здесь пример сервиса, который работает с картами http://mos-nt.ru/logistic/ (это не конкурент, а просто пример модульных окон на карте). Нужен дизайн соц.сети, которая будет работать на картах.
Только крутые дизайнеры! Выбирать буду по портфолио.
Заявки фрилансеров
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