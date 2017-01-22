Нужен дизайн сайта. Основная часть - это карта. Необходимо отрисовать маркеры, модульные окна и формы, выпадашки, шапку сайта. Есть прототип и кое-какие наброски по маркерам, формам. В первом этапе работы примерно часов на 60-80 максимум. Доступ к прототипу после собеседования.

Далее потребуется адаптив и дополнительные экраны (оплачивается отдельно).

Здесь пример сервиса, который работает с картами http://mos-nt.ru/logistic/ (это не конкурент, а просто пример модульных окон на карте). Нужен дизайн соц.сети, которая будет работать на картах.

Только крутые дизайнеры! Выбирать буду по портфолио.