Дизайн социальной сети

# 1 — $

Всем привет!

Есть социальная сеть для ПМР. Надо разработать дизайн в стиле веб 2.0, простенько и со вкусом.

Нарисовать логотип, и набор уникальных иконок.

Предложения в аську 415496 или на мыло [email protected]

В личку не писать.