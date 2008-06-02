Требуется "НЕшаблонный" РЕдизайн сайта - интернет-магазина, работающего на базе Shop-Script PREMIUM (Лицензионный), с качественной, кроссбраузерной вёрсткой и, желательно, но не обязательно - с возможностью последующего использования этого дизайна для платформы 1С:Битрикс. Глубокая доработка существующих, а ...
Дизайн социальной сети
Всем привет!
Есть социальная сеть для ПМР. Надо разработать дизайн в стиле веб 2.0, простенько и со вкусом.
Нарисовать логотип, и набор уникальных иконок.
Предложения в аську 415496 или на мыло [email protected]
В личку не писать.
Заявки фрилансеров
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