Дизайн страницы

$100
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок357 просмотров
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Нужно создать новый дизайн одной страницы сайта(пример:http://plitkoff.ru/?brend=italon&col=code)Все остальные страницы генерируются на основании единого шаблона.

Требования к стилю:

1.В теплых тонах, минимализм, элегантность , лаконичность.

2.Чтобы просматривалась тематика сайта(керамогранит, деревянные напольные покрытия)

14 лет назад
plitkoff
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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