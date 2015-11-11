Дизайн страницы сайта

Разработать дизайн страницы о ремонте на нашей действующем сайте. Что бы клиенту хотелось работать именно с нашей компанией. Ярко, креативно. Стильно и дорого. Рассмотрим все предложения, выберем зацепивший нас проект. Предлагайте свою цену, все обсуждаемо. Вышлем текст, который надо вставить в сайт.