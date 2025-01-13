Дизайн страницы услуги автосервиса (figma)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок91 просмотр

Цель: Создание привлекательного и удобного дизайна страницы, представляющей одну из услуг автосервиса.

Исходные данные: Готовый дизайн сайта, текстовое содержание страницы.

  1. Анализ исходных данных:

    • Изучить готовый дизайн сайта для сохранения общего стиля и концепции.
      (http://a0190038.xsph.ru/service/transmissiya.html - страница услуги)

    • Ознакомиться с текстовым содержанием страницы услуги.

  2. Разработка дизайна:

    • Создать макет страницы услуги, который будет гармонично вписываться в общий дизайн сайта.

    • Оформить текстовое содержание страницы так, чтобы оно было легко читаемым и воспринимаемым.

    Все вопросы и уточнения обсуждать с заказчиком через телеграм или whatsapp.

FigmaTelegramWhatsAppДизайн сайтов
4 месяца назад
guest_16050727334105
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров