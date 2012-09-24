Дизайн строительного сайта

Второй успешно завершенный проект. Максим очень оперативно отвечал на сообщения, в результате, дизайн, с учетом всех правок, был доведен до того, что нужно, в течение, всего лишь, нескольких часов(!) Оплата, как и в прошлый раз, последовала без промедлений.