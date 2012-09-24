Дизайн строительного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок269 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Нужен дизайн для строительного сайта http://marlony.com/

На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей. Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками — комментарии, последние новости, календарь и т.д.

В результате должен получиться макет главной и макет страницы просмотра новости.

13 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Ещё один совместный проект и снова отличный результат.
Второй успешно завершенный проект. Максим очень оперативно отвечал на сообщения, в результате, дизайн, с учетом всех правок, был доведен до того, что нужно, в течение, всего лишь, нескольких часов(!) Оплата, как и в прошлый раз, последовала без промедлений.

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад