Для новостных рассылок нужен шаблон e-mail-письма в html. Дизайн (минимальный) и верстка! Пример (скорее технический, чем дизайнерский): http://mamsy.ru/mail_send/2014_06_06/emarsys_ofsys.html, потому что нужен шаблон проще. Название рассылки, заголовок новости с датой и указанием ...
Дизайн строительного сайта
Нарисовать макет сайта на основе предоставленного наброска и примеров.
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