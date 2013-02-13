Дизайн трех сайтов.

$3000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка170 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для трех сайтов Коттеджных поселков. Подробности обсудили при личной переписке.

11 лет назад
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Николай 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artarina
Ирина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$3000
2 дня
Очень доволен регулярным сотрудничеством с Ириной. Четкое соблюдение сроков, исполнительность, внимание к мелочам, а главное - живой, ни на что не похожий дизайн.
Спасибо, все как всегда отлично!
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