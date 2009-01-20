Дизайн в заданном стиле - Минимализм

Веб студия ищет дизайнера , способного работать в узком стиле "минимализм" , а так же грамотно распологающий весь необходимый функционал на странице т.е интерфеис.

Вот пример:

http://www.azfonts.ru/

Конкурс состоит в том ,что сделать очень просто ре-дизайн сайта для демонстрации своего умения

http://translit.lv.

Победителю - 50$ + сразу несколько заказов в данной теме.