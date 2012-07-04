Дизайн + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок140 просмотров

Планируется редизайн интернет-магазина.

Требования:

- простое юзабилити

- сохранение основных цветов и функциональных элементов

Оплата поэтапная, без предоплаты

Бюждет 7500р за все.

Жду предложений.

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
5 дней
Илья отлично проработал дизайн интернет магазина! У моего клиента челюсть отвисла от увиденного))) Спасибо за великолепную работу! Успехов во всем, думаю будем работать и дальше!
Адекватный и понимающий заказчик. Будем работать дальше!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отредактировать шаблон Joomla

    Здравствуйте! Нужно на сайте www.fly-fleur.com отредактировать шаблон таким образом чтобы получилось так - http://www.10pix.ru/view/1416/7989590/ но при этом область ниже с 6-ю меняющимися картинками - вообще убрать. Т.е. Сайт должен после горизонтального меню ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта Строительство деревянных домов

    Нужно сделать дизайн макеты для обновления сайта по тематике "Строительство деревянных домов". Текущий вид сайта - ... Краткое описание требований к дизайну: Общие: 1) Простенько, но со вкусом :) ! ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать шапку

    Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Мне нужно создать шапку для сайта на тему "Антивирусы и безопасность пк) Плачу 300 рублей. Оплата будет происходить через яндекс деньги или на прямую на любую платёжную систему (комиссию беру ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн портала

    Нужно разработать дизайн интернет-портала. Разработать нужно полностью все страницы сайта (новости, статьи, почта, форумы и т.д.). Сделать нужно что-то наподобие tut.by, open.by, lenta.ru собственно так же надо будет составить ТЗ предлагайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна каталога – Wordpress

    1. Необходима доработка кеширования (скрипт linker) каталога для Wordpress. Поправить вид ссылок. • Необходимо доработать скрипт каталога, для его работы с кэшированием (MAXCACHE). Сейчас страницы не кэшируются. Вот что сказал разработчик каталога по этому ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад