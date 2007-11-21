Дизайн + верстка дизайна портала

Уважаемые господа, в этот раз не публикую НИКАКИХ требований, чтобы никого не пугать.

Прошу вас, быть активнее.

Мне всего - то навсего нужно, чтобы было красиво, и особенно важно, чтобы были красивые и сглаженые шрифты.

Предпочтительно, чтобы у исполнителя был хоть какой - то опыт создания портальных дизайнов. Бюджет: 1000 долларов. Оставляйте свои предложения, жду. Неужели среди вас не найдется способного сделать красиво за эти деньги? Не верю.

Честно говоря, это последняя попытка найти мастера, и я надеюсь, очень надеюсь, что она будет удачной.

Выбирать исполнителя буду в течение всего месяца, так что просьба писать предложения свои до конца указанного периода, а не только первые 3 дня. Так же, желательно, чтобы потенциальный исполнитель чувствовал себя в фотошопе как дома, обладал хорошим вкусом и чувством стиля.

Чем быстрее поступит лучшее предложение, тем быстрее начнем работу - торопитесь:)