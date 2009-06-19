Дизайн+верстка нескольких страниц

Атачем макет того что нужно.

Нужен дизайн и верстка такой страницы + верстка двух специфических центральных блоков.

Цветовая гамма нужна под логотип.

Нужны иконки, предпочтительно использовать какую-то общедоступную коллекцию иконок, чтобы в последствии из неё можно было брать иконки по необходимости, к иконкам есть требование, они не должны пестрить, чтобы этого избежать их (некоторые необходимые и универсальные) можно будет доработать под цвета дизайна. Основные элементы на странице это таблица, таблиц будет много.

Все моменты ещё опишу подробнее, но макет даёт представление о объёме работы процентов на 90.

Интересует цена, сроки, ссылки на аналогичные работы (таблицы, меню, вкладки, светлые тона)