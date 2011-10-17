Дизайн + верстка нескольких страниц для портала

Есть готовый новый дизайн для портала, с исходниками, сверстанными страницами, и т.д.

Требуется перевести еще несколько страниц сайта в этот новый дизайн.

А на одной из страниц создать слайдшоу на 3 кадра, с функциональными изображениями (т.е. чтобы по ним можно было кликать).

Подробности во вложении. Пожалуйста указывайте реальную цену и сроки.