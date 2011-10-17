Нужен флэш сайт для технической лаборатории , очень нравиться вот эта работа http://prothetika.ru :)
Дизайн + верстка нескольких страниц для портала
Есть готовый новый дизайн для портала, с исходниками, сверстанными страницами, и т.д.
Требуется перевести еще несколько страниц сайта в этот новый дизайн.
А на одной из страниц создать слайдшоу на 3 кадра, с функциональными изображениями (т.е. чтобы по ним можно было кликать).
Подробности во вложении. Пожалуйста указывайте реальную цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Какие ассоциации у вас возникают с Blue Canary? вообще никаких ассоциаций??? ... в таком случае приглашаю вас зайти на сайт http://bluecanary.ru/ - почитать про проект) Мне нужен креативный фон и фавикон для ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать дизайн функционального блока сайта (6 страниц) в рамках уже существующего оформления. Можно использовать как существующие элементы (базовые стили и контролы), так и добавлять какие-то свои. Заявка только для фрилансеров с опытом и приличным ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Итак, решил поменять дизайн сайта, нарисовал макет. Его нужно немного доработать. (сделать фон, орнамент размножить pattern) и сделать пару вариантов внутренних страниц сайта. Макет в прикреплении. Нынешний дизайн сайта можно посмотреть ...Закрыт14 лет назад
Требуется подготовить шапку и элементы дизайна для сайта ювелирной продукции. Оригинальный сайт доступен в интернет. Доступ к новому сайту закрыт. Основная задача - сделать сайт "непохожим" на оригинал с сохранением вёрстки ...Завершен14 лет назад
Необходимо обновить дизайн сайта variant-factory.eu. Вся дополнительная информация непосредственно в личку.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дорисовать дизайн по имеющимся макетам и ТЗЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать шаблон на Wordpress что бы выглядел как этот сайт http://www.azamatushanov.comДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Разработать неплохой дизайн для автосервиса. Адрес сайта www.auto-varshavka.ru. Сайт сделан на CMS Joomla 1.5! Нужно будет потом этот дизайн сверстать под шаблон Joomla.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток, нужен дизайн блога, надеюсь на снесходительность в цене, т.к. бюджет ограничен. Во сколько Вы оцените http://blog.worktravel.org.ua/ ? Оплата только по факту, WMR. Структуру и краткое ТЗ, вышлю по требованию, ...Закрыт14 лет назад