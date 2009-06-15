Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный ...
Дизайн внутрений страницы
Дизайн Внутрений страницы каталога нужна так как неустрайвает сушесвуюшия
Техническое требования в приложение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт16 лет назад
- $185
ТЗ в приложении. Открывается без проблем в ОпенОфис. Комментарии. 1. Анимацию делать не нужно. Ее нужно предусмотреть. Дать рекомендации. Аниммировать будет другой человек. 2. Бюджет примерный. Поднимать не желательно. Но возмонжно. Приоритет ...Завершен16 лет назад
Нужно срочно доработать дизайн сайта...есть исходники....внести небольшие изменения.....перенести кнопки меню...немного их переделать. Во вложении 2 файла-превьюшки....что есть в исходнике и что нужно сделать... Указывайте стоимость работы!!Очень срочно!!!Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн сайта сети отелей, разработка раскадровки flash интро... Подробное задание и материалы (brandBook, фото и видение заказчика) - выбранному исполнителю.Ссылки на портфолио, а также примерные сроки и стоимость выполнения вами данной работы прошу ...Закрыт16 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт по шаблону http://www.yourcharter.ru/ и разместить его в сети! Стилистика разработана.Файлы будут высланы.Срок 3-4 дня. Ваши предложения ?Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим ре-дизайн уже действующему сайту http://eurohata.com.ua. Задача: создать более привлекательный для пользователей дизайн, улучшить функциональность сайта.Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется разработать 5 шапок для сайта Коктейльная диетаЗавершен16 лет назад
- $20
Проект «Цифровой магазин всё по 5 ye» объявляет конкурс для веб-мастеров, занимающихся созданием и интеграцией дизайнов системы Shop-Script FREE или PHPShop CMS Free в рабочие сайты. За каждый удачный шаблон можно заработать 20 WMZ! ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $225
Разработать web-интерфейс пользователей мемориального проекта: первоначально предоставить 2 варианта. В случае, если варианты не устроят заказчика, разработать третий. ТЗ с подробным описанием интерфейса в приложении. На карте размещены ...Закрыт16 лет назад
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется продолжить апгрейд: Апгрейд включает элементы дизайна, верстки и программирования. Прилагаю Т.З. (без атачментов). Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад