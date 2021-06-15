Дизайн внутренних

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Завершен1 заявка114 просмотров

Доброе утро, Виталий.

Как обещала к утру увидите.

ТЗ во вложении.

Если не будет принципиальных отличий по цене от того, что я знаю, начинать можно без подтверждения. С деньгами разберёмся или утром или после обеда.

Меня завтра дома не будет часов с 10 до 13 по-мск,

Какая-то связь будет в скайпе и вацапе, но сумбурная. Будут вопросы - задавайте в любое время.  Постараюсь ответить.

С учётом всей ситуации с этим проектом уже всё достаточно срочно.

Если сможем, давайте совершим трудовой подвиг и за день сделаем и получим обе части бабок)))

4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
$45
1 день
Спасибо, Виталий! Не первый и не последний раз работаем. И по-человечески и с профессиональной точки зрения я рекомендую вас как ответственного специалиста, на которого можно рассчитывать. Качественно, с правками, когда капризничаем - доплачиваем, но, с моей точки зрения, как раз столько - на сколько накапризничали. Спасибо за выполненную работу. С вами работать спокойно и удобно.
Хороший заказчик с интересным заданием. По заданию все ясно и понятно как в белый день. На связи постоянно, никуда не пропадает, интернет и свет не отключают. По оплате тоже никаких проблем, все мгновенно! Приятная в общении, есть чувство юмора) Спортсменка, комсомолка и просто хороший человек) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад