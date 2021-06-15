Сайт уже готов, но есть нюансы с которыми нужна помощь Мне нужен фон. Но не фон ВСЕЙ страницы, а только фон текста. В Wix такая возможность есть только вставляя отдельные блоки ...
Дизайн внутренних
Доброе утро, Виталий.
Как обещала к утру увидите.
ТЗ во вложении.
Если не будет принципиальных отличий по цене от того, что я знаю, начинать можно без подтверждения. С деньгами разберёмся или утром или после обеда.
Меня завтра дома не будет часов с 10 до 13 по-мск,
Какая-то связь будет в скайпе и вацапе, но сумбурная. Будут вопросы - задавайте в любое время. Постараюсь ответить.
С учётом всей ситуации с этим проектом уже всё достаточно срочно.
Если сможем, давайте совершим трудовой подвиг и за день сделаем и получим обе части бабок)))
Выбранный исполнитель
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