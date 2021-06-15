Дизайн внутренних

Доброе утро, Виталий.

Как обещала к утру увидите.

ТЗ во вложении.

Если не будет принципиальных отличий по цене от того, что я знаю, начинать можно без подтверждения. С деньгами разберёмся или утром или после обеда.

Меня завтра дома не будет часов с 10 до 13 по-мск,

Какая-то связь будет в скайпе и вацапе, но сумбурная. Будут вопросы - задавайте в любое время. Постараюсь ответить.

С учётом всей ситуации с этим проектом уже всё достаточно срочно.

Если сможем, давайте совершим трудовой подвиг и за день сделаем и получим обе части бабок)))