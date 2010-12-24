Дизайн внутренних страниц

Нужен хороший дизайнер, для отрисовки внутренних страниц интернет магазинов.

Главные страницы есть.

От вас - сроки максимум день на подстраницу, готовность дорабатывать по правкам.

Время на проект с сегодня по 29 и с 05.01.2011 - 12.01.2011

Надо 2 дизайнера , каждому по 5-8 внутренних странниц.

О стоимости договариваемся в личке.

Требование наличие телефона или онлайн хотя бы 6 часов в день.

Наличие положительных отзывов