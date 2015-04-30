Дизайн внутренних страниц по готовому Style Gide.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок153 просмотра

Всем привет!

Нужен дизайн раздела существующего сайта - База доноров Клиники Репродукции. Порядка 5-8 страниц. Есть готовый Style Gide, есть ТЗ (по запросу), есть наброски по предыдущей версии.

От вас: ориентировочная стоимость за стр./сроки.

10 лет назад
chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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