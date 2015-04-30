Нужен шрифтовой логотип в векторном виде для сайта. Название на английском языке. Сфера деятельности сайта - доска объявлений, грузоперевозки, работа. Аудитория - Бизнес, и все остальные.
Дизайн внутренних страниц по готовому Style Gide.
Всем привет!
Нужен дизайн раздела существующего сайта - База доноров Клиники Репродукции. Порядка 5-8 страниц. Есть готовый Style Gide, есть ТЗ (по запросу), есть наброски по предыдущей версии.
От вас: ориентировочная стоимость за стр./сроки.
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