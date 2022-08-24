Дизайн внутренних страниц сайта + адаптив

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка56 просмотров

Требуется выполнить дизайн пяти внутренних страниц сайта + адаптив, всё это в сжатые сроки, до 31 сентября (включительно)

3 года назад
nikakyl41
Куль 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
$225
6 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page

    $165

    Требуется разработка нового дизайна Landing Page на основе предоставленного чернового варианта. Ожидается конструктивная критика по расположению блоков и элементов. Формат проекта - предпочтительно Figma, но также принимаются PSD и XD. Необходимо предоставить 3 примера работ и озвучить стоимость и сроки редизайна. Сообщение должно начинаться с названия указанного города на карте.

    Figma
    Дизайн сайтов88 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта по приему макулатуры

    Создание уникального дизайна для сайта, посвященного приему макулатуры. Необходимо разработать креативный и функциональный интерфейс, опираясь на предоставленный прототип. Ожидается, что дизайн будет привлекательным и удобным для пользователей.

    Node.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн обложек на ютуб

    Требуется специалист для срочного создания дизайна обложек на YouTube. Необходимо разработать уникальные и привлекательные обложки, соответствующие тематике канала.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта одностраничник

    Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта (лендинга) для небольшого маркетингового агентства. Проект включает 5-7 экранов с текстом на английском. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям заказчика.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработать дизайн лендинга для сайт-визитки партнерской сети. Логотип предоставлен. Важно указать цену и сроки выполнения работы в заявках.

    Дизайн сайтов81 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Копия

    $20

    Требуется скопировать существующий сайт на одну страницу с внесением некоторых изменений в дизайн. Ожидается адаптация контента и улучшение визуальных элементов.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад