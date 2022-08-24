Требуется разработка нового дизайна Landing Page на основе предоставленного чернового варианта. Ожидается конструктивная критика по расположению блоков и элементов. Формат проекта - предпочтительно Figma, но также принимаются PSD и XD. Необходимо предоставить 3 примера работ и озвучить стоимость и сроки редизайна. Сообщение должно начинаться с названия указанного города на карте.