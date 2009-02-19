Дизайн внутренних страниц сайта экспертного бюро

$250
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка311 просмотров
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Нужен дизайн сайта (см. дизайн главной и структуру сайта во вложении):

1) Внутренняя страница пользователя:

- ФИО пользователя, наименование компании, наименование групп подписки. Расположить где-то сверху - слева или по центру (в том месте, где на главной "курсы валют" или "новости", наверное) - будет появляться на нескольких страницах;

- блок сортировки документов по группам;

- блок меню слева;

Дизайн блока документов не нужен.

2) Центральный блок страницы документа.

3) Центральный блок страницы рассылки.

4) Центральный блок страницы "Настройки пользователя".

15 лет назад
melpix
Артем 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$330
3 дня
Сделал, как всегда, быстро и качественно!!! Приятно работать и общаться! Рекомендую!
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