Привет! Итак, нужно нарисовать дизайн (или чёткий набросок дизайна) сайта (сайт депутата). Цветавая гамма и структура сайта должна быть похожей на эти: http://kremlin.ru/ http://www.whitehouse.gov/ http://www.zhigarev.ru/ вобщем, в стиле Единой России. На сайте ...
Дизайн женского магазина и страницы с товаром
Разработать макет главной страницы интернет - магазины по продаже женского белья, одежды и аксессуаров. Только женское.
Также страницу с товаром.
В конкурсе выкладывать только макет главной, страницу c товаром потом.
Только без фанатизма: красиво, строго и изысканно. Ничего лишнего
ТЗ приложено.
Будет выбран один исполнитель и доработан макет.
Победитель конкурса
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