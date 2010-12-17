Дизайна и верстка под OSC VAM STS либо VAMSHOP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки150 просмотров

Нужен дизайн для интернет магазина кофе и кофейных принадлежностей + верстка шаблона под OSC VAM STS edition либо под VAMSHOP.

Шапка, оформление боксов, кнопки. Как-то так... Подвал. Дизайн не обязательно супероригинальный, можно на основе какого-то шаблона. Главное чтоб по теме - кофейно-бежево-светлозеленый (тк чай еще будет). Ну там зерна или чашка кофе в шапке.

Адрес сайта dostavkacoffee.ru

14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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