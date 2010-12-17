Нужно нарисовать промо-сайт для интернет-провайдера (одна услуга - продажа xdsl) Обязательное условие - приехать в офис в мск.
Дизайна и верстка под OSC VAM STS либо VAMSHOP
Нужен дизайн для интернет магазина кофе и кофейных принадлежностей + верстка шаблона под OSC VAM STS edition либо под VAMSHOP.
Шапка, оформление боксов, кнопки. Как-то так... Подвал. Дизайн не обязательно супероригинальный, можно на основе какого-то шаблона. Главное чтоб по теме - кофейно-бежево-светлозеленый (тк чай еще будет). Ну там зерна или чашка кофе в шапке.
Адрес сайта dostavkacoffee.ru
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