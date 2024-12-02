Хочу отрисовать за 2-3 месяца дизайн веб студии. Начать хочу с главной страницы. Полагаюсь на оыпт дизайнера. Новичкам эта задача не подойдет. Главная будет не обьемной. Но должна быть с красивыми эффектами и картинками наганереными с аи. Реф пока нашел только один. https://designplanet.ua/ - Нравится первый экран. Простота. Эффекты. Вот хочу более современно и красивее. Блоки на главной обсудим с дизайнером. Полногстью полагаюсь на ваш вкус и цвет