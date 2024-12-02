Дизайна сайта веб студии главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Хочу отрисовать за 2-3 месяца дизайн веб студии. Начать хочу с главной страницы. Полагаюсь на оыпт дизайнера. Новичкам эта задача не подойдет. Главная будет не обьемной. Но должна быть с красивыми эффектами и картинками наганереными с аи. Реф пока нашел только один. https://designplanet.ua/ - Нравится первый экран. Простота. Эффекты. Вот хочу более современно и красивее. Блоки на главной обсудим с дизайнером. Полногстью полагаюсь на ваш вкус и цвет

Дизайн сайтов
5 месяцев назад
ads_arhi
34 года
год в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
180 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Максим
 
29 лет
6 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
130 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Юлия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
20 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 часов назад
53 отзыва
5 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 минут назад
447 отзывов
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
42 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн сайтов