Дизайна в Figma для карточек приложения

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Закрытнет заявок9 просмотров

Ищем UX/UI дизайнера для разработки дизайна в Figma для всех карточек приложения. У нас есть пример, который нужно изменить, чтобы он отличался от оригинала. Проживаем в Минске. Бюджет: по договоренности.

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
13 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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