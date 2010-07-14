Дизайнер (дизайн сайтов, анимация, баннеры)

$600
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки226 просмотров
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Обязанности

Разработка и исполнение дизайна сайтов, порталов и других интернет-ресурсов.

Разработка иконок, иллюстраций и flash-элементов дизайна.

Разработка баннеров для рекламных акций.

Разработка промо-страниц рекламных акций.

Разработка полиграфического материала.

Требования

Уверенное знание Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Corel Draw или других графических программ.

Умение работать в команде, соблюдать сроки сдачи материалов, собранность, художественный вкус, творческий подход, организованность.

Большой плюс при рассмотрении – умение верстать готовый макет сайта в HTML шаблон, владение.

Умение рисовать от руки приветствуется!

Условия

Первый месяц работа удаленно (оплата попроектно). Далее работа в офисе (з.п. от 18000+премиальные (белая з.п.). З.п. оговаривается на собеседовании.

График работы по договоренности.

Офис Москва, в 10 минутах пешком от метро Нагатинская.

13 лет назад
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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