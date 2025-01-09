Дизайнер для email рассылок и соцсетей

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Американская компания ищет дизайнера для создания email рассылок, контента для соцсетей и промо-материалов. Требуется опыт не менее 2 лет, базовое знание английского языка и хорошее понимание современных тенденций в дизайне. Портфолио обязательно.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
4 месяца назад
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