Ищется дизайнер для доработки сайта, созданного на платформе Тильда. Необходимо интегрировать платежные системы. Сайт посвящен тематике красоты. Требуется опыт работы с Тильдой и знание интеграции платежных систем.
Дизайнер для email рассылок и соцсетей
Американская компания ищет дизайнера для создания email рассылок, контента для соцсетей и промо-материалов. Требуется опыт не менее 2 лет, базовое знание английского языка и хорошее понимание современных тенденций в дизайне. Портфолио обязательно.
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