Требуется графический дизайнер для разработки привлекательного дизайна лид-магнита, который эффективно привлечет клиентов. Ожидается портфолио и опыт работы с подобными проектами. Срок выполнения - до конца месяца.
Дизайнер для корректировки сайта на Тильде
Ищу дизайнера для корректировки сайта на тильде, бренд премиум мебели.
Работа в зеро блоке.
Нужен опыт работы с каталогом товаров.
Условия работы обговариваются индивидуально.
Все материалы и техническое задание есть, направлю в ответ.
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