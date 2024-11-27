Дизайнер для корректировки сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера для корректировки сайта на тильде, бренд премиум мебели.

Работа в зеро блоке.

Нужен опыт работы с каталогом товаров.

Условия работы обговариваются индивидуально.

Все материалы и техническое задание есть, направлю в ответ.

Tilda
5 месяцев назад
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