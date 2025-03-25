Требуется разработать дизайн в Figma на основе готовых черно-белых вайрфреймов. Использовать элементы UI-кита Metronic8. Всего необходимо создать 10 страниц, которые будут использованы в верстке. Опишите свой опыт и предложите подходящие условия оплаты для выполнения работы.
Дизайнер для лендинга на Tilda для бренда керамики
Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Tilda для авторского бренда керамики. Оплата будет обсуждена отдельно по договоренности.
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