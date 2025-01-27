Дизайнер для лендингов и white paper

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок8 просмотров

Нужен дизайнер для разработки дизайна 2-х лендингов по готовым макетам и дизайна 2-х white paper в журнальной верстке. Примеры целевого результата будут предоставлены. Возможность регулярного сотрудничества при успешной работе.

Дизайн лендингов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Чокан
 
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