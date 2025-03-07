Ищется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения на IOS в области психологии. В заявке необходимо указать опыт работы с приложениями и стоимость одного экрана.
Дизайнер для многостраничного сайта на Тильде
Требуется дизайнер для разработки многостраничного сайта на платформе Тильда. Необходимо создать стильный и функциональный сайт, соответствующий современным тенденциям веб-дизайна.
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