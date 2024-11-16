Ищется графический дизайнер на постоянную основу для разработки дизайна сайтов. Основные задачи включают создание визуальных концепций и работу с клиентами. Требуется опыт в области графического дизайна и умение работать в команде.
Дизайнер для оформления чек-листа и гайд
Ищу ответственного дизайнера для оформления чек-листа и гида.
Работа подходит как для начинающего специалиста, так и для более опытных.
Ожидаю качественное выполнение заданий и соблюдение сроков.
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