Требуется UX/UI дизайнер для проработки и отрисовки дизайна Telegram Mini Apps. Необходим опыт от 1 года, навыки работы с интерфейсами мессенджеров и мобильных приложений. Удаленная работа с почасовой оплатой от 800 руб./час. Подробности тестового задания будут обсуждены на этапе отбора.