Дизайнер для оформления чек-листа и гайд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Ищу ответственного дизайнера для оформления чек-листа и гида.

Работа подходит как для начинающего специалиста, так и для более опытных.

Ожидаю качественное выполнение заданий и соблюдение сроков.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Юрій
 
32 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александра
 
19 лет
год в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ирина
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
6 месяцев назад
Илья
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
28 отзывов
6 месяцев назад
Елена
 
31 год
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад