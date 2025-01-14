Необходим вебдизайнер для разработки дизайна и ресайза макетов для рекламных площадок и сайта в Фигма. Работа индивидуальная, условия и бюджет будут обсуждаться с исполнителем.
Дизайнер для оформления кейсов
Требуется дизайнер для оформления кейсов на Behance, Telegram-канал и другие площадки. Необходимо наличие портфолио. Бюджет по договоренности.
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