Ищется дизайнер для разработки сайта кулинарного проекта на платформе Тильда. Необходим опыт работы с Тильдой и умение создавать привлекательный дизайн, соответствующий тематике кулинарии.
Дизайнер для оформления лендингов и верстки на Тильда
Требуется дизайнер для создания оформления лендингов на основе готовых прототипов. Также необходимо выполнить верстку на платформе Тильда.
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