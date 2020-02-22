Дизайнер для оформления сайта.

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки948 просмотров
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Всем доброго времени суток. Имеется сайт на тему "Управление репутацией" то есть SERM. Сайт только подготавливает свою работу и нужен грамотный дизайнер, который сможет взять под себя полное переоформление сайта,  (Было бы хорошо если бы и могли делать грамотные слайды)) примеры я дам.  

По всем вопросам лучше писать в ЛС - комментарии я не читаю. Спасибо.

4 года назад
Angel2804
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anastasiykka
Анастасия 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$15
2 дня
Дизайн сделали очень быстро и качественно. Спасибо.
Классный заказчик. Задачу поставили четко и всегда были на связи. Спасибо за сотрудничество!
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