Дизайнер для оформления сайта.

Всем доброго времени суток. Имеется сайт на тему "Управление репутацией" то есть SERM. Сайт только подготавливает свою работу и нужен грамотный дизайнер, который сможет взять под себя полное переоформление сайта, (Было бы хорошо если бы и могли делать грамотные слайды)) примеры я дам.

По всем вопросам лучше писать в ЛС - комментарии я не читаю. Спасибо.