Дизайнер для отрисовки блоков в Figma и Tilda

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Ищу дизайнера для создания двух блоков для нескольких проектов. Необходимо знание Figma и Tilda.

FigmaTilda
3 месяца назад
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