Дизайнер для отрисовки блоков в Figma и Tilda

Требуется дизайнер-верстальщик для доработки и улучшения дизайна сайта. Необходимо исправить текущие недочеты, внедрить новые идеи и внести правки в верстку для всех устройств. Знание Django и React является преимуществом. Рассматривается долгосрочное сотрудничество на 3 месяца. Укажите стоимость часовой ставки или предложите метод работы.