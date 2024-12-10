Дизайнер для прорисовки раздела глоссария

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок5 просмотров

Мне нужен дизайнер, который сможет прорисовать раздел глоссария для блога на сайте https://turbodoc.io/academy/.

Задача должна быть выполнена в течение ближайших нескольких дней.

Статьи будут разделены по категориям хештегов, каждая статья будет содержать примерно 3 абзаца, всего около 60 статей.

Рассмотрим кандидатов с опытом работы над коммерческими проектами.

Техническое задание готов предоставить в личные сообщения.

5 месяцев назад
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