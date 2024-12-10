Требуется дизайнер для работы над проектом в соц. сетях и печатной продукции. Неполная занятость на 3 месяца. Необходим опыт работы в Adobe Illustrator, Photoshop и Figma. Портфолио обязательно.
Дизайнер для прорисовки раздела глоссария
Мне нужен дизайнер, который сможет прорисовать раздел глоссария для блога на сайте https://turbodoc.io/academy/.
Задача должна быть выполнена в течение ближайших нескольких дней.
Статьи будут разделены по категориям хештегов, каждая статья будет содержать примерно 3 абзаца, всего около 60 статей.
Рассмотрим кандидатов с опытом работы над коммерческими проектами.
Техническое задание готов предоставить в личные сообщения.
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