Мне нужен дизайнер, который сможет прорисовать раздел глоссария для блога на сайте https://turbodoc.io/academy/.

Задача должна быть выполнена в течение ближайших нескольких дней.

Статьи будут разделены по категориям хештегов, каждая статья будет содержать примерно 3 абзаца, всего около 60 статей.

Рассмотрим кандидатов с опытом работы над коммерческими проектами.

Техническое задание готов предоставить в личные сообщения.