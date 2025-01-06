Требуется дизайнер для работы над сайтом и другими материалами по авторским турам. Задачи включают оформление гайдов, чек-листов, сертификатов, внесение корректировок по сайту на Тильде, а также оформление и верстку новых страниц. Необходим опыт работы с Тильдой на высоком уровне, навыки графического дизайна, аккуратность, чувство вкуса, грамотность, творческое мышление и ответственность. Условия: удаленная работа, свободный график, сдельная оплата.