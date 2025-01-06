Дизайнер для работы над сайтом и материалами по авторским турам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется дизайнер для работы над сайтом и другими материалами по авторским турам. Задачи включают оформление гайдов, чек-листов, сертификатов, внесение корректировок по сайту на Тильде, а также оформление и верстку новых страниц. Необходим опыт работы с Тильдой на высоком уровне, навыки графического дизайна, аккуратность, чувство вкуса, грамотность, творческое мышление и ответственность. Условия: удаленная работа, свободный график, сдельная оплата.

TildaДизайн сайтов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
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3 часа назад
180 отзывов
4 месяца назад
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Алексей
 
27 лет
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