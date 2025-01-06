Требуется разработка макета страницы сайта в виде замка из больших камней для ПК и мобильных устройств. На камнях разместить иллюстрации 26 глав шахматной книги. Замок должен иметь три асимметричные башни для меню, навигации и подписки. Макет в двух тонах с возможностью выбора цветовой гаммы. Рассматривайте возможность добавления анимации.