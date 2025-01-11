Дизайнер для разработки визуала сайта, IG и таплинка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищем дизайнера, который может создать визуальный контент для сайта, Instagram и таплинка. Необходимы креативные идеи и умение работать с современными трендами дизайна.

InstagramДизайн сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Эльвира
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Дарья
 
23 года
8 месяцев в сервисе
Была
9 дней назад
4 месяца назад
Анастасия
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
6 отзывов
4 месяца назад