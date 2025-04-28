Требуется дизайнер для редизайна сайта по аренде велосипедов в B2B сегменте. Необходимо переработать 8 существующих блоков и добавить 1 новый. Ожидается портфолио, цены и сроки выполнения работы.
Дизайнер для редактирования сайта на Тильде
Ищется дизайнер для редактирования и улучшения нескольких блоков сайта, созданного на платформе Тильда. Требуется опыт работы с этой платформой и понимание современных тенденций в веб-дизайне.
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