Требуется дизайнер для разработки сайтов с опытом от 1 до 3 лет. Необходимы навыки работы в Figma. Ожидается создание уникальных и функциональных дизайнов для веб-проектов.
Дизайнер для сайта об урбанистических исследованиях
Ищется дизайнер, использующий Figma, для создания сайта на тему урбанистических исследований. Проект требует оригинального подхода без использования шаблонов и акцент на читаемости контента.
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