Дизайнер для сайта об урбанистических исследованиях

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищется дизайнер, использующий Figma, для создания сайта на тему урбанистических исследований. Проект требует оригинального подхода без использования шаблонов и акцент на читаемости контента.

FigmaДизайн сайтов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
23 дня назад
Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
12 часов назад
25 дней назад
Дементий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 отзыва
25 дней назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Влад
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
25 дней назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
180 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
15 отзывов
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Мария
 
22 года
год в сервисе
Была
5 часов назад
6 отзывов
месяц назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
12 часов назад
месяц назад