Дизайнер для создания лендинга на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Ищу специалиста по созданию дизайна на Тильде.

Нужно, чтобы у кандидата был опыт работы с Tilda и знание возможностей платформы, включая использование Zero Block.

Также важно умение адаптировать лендинг под разные устройства, ответственность и соблюдение сроков.

Жду ваши отклики!

TildaАдаптивный дизайнДизайн лендингов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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