Ищу специалиста по созданию дизайна на Тильде.

Нужно, чтобы у кандидата был опыт работы с Tilda и знание возможностей платформы, включая использование Zero Block.

Также важно умение адаптировать лендинг под разные устройства, ответственность и соблюдение сроков.

Жду ваши отклики!